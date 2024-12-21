Мартин Ландалусе: «Я впервые потренировался с Рафой в 14 лет. Невероятно выйти на корт с человеком, который так долго был моим кумиром»
18-летний испанец тренируется в академии Надаля.
«Я с детства наблюдал за Рафой, и мы говорили о нем дома, за обедом обсуждали его матчи. Когда мне было восемь или девять лет, во время его матчей меня было не оторвать от телевизора. А потом, в 14 лет, я впервые с ним потренировался. Это было невероятно – выйти на корт с человеком, который так долго был моим кумиром. Меня это очень вдохновило.
Это был чистый восторг. Обычно я не нервничаю в таких ситуациях. Но тренироваться с Рафой – это совсем другое. Его мощь, его стабильность – ничего подобного я еще не видел. Первые 10 минут он не обращает внимания, ошибается или нет, а потом целый час вообще не ошибается. Каждый удар попадал с идеальной глубиной, всего в метре или двух от сетки. Это было невероятно.
Я очень благодарен за все, что Рафа для меня сделал. Он дал мне множество советов, и я многому у него научился. Было удивительно с ним пообщаться».
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