ATP по итогам сезона распределила $1,3 млн между 26 игроками топ-250

ATP распределила между игроками $1,3 млн в первый год работы программы Baseline.

В 2024-м в программе финансового обеспечения игроков Baseline зарегистрировался 101 игрок, 26 из которых получили денежную выплату.

С этого года ATP обязалась платить игрокам топ-250, если они не заработали определенную сумму призовых за сезон. Для игроков топ-100 установлен порог 300 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 150 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 75 тысяч.

Уже объявлено, что в 2025 году вырастет шкала минимальных доходов игроков топ-250. Проект запущен на 2024-2026-й год, чтобы в этот испытательный период доказать его ценность. В дальнейшем срок его действия может быть продлен.