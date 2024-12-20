ATP по итогам сезона распределила $1,3 млн между 26 игроками топ-250
ATP распределила между игроками $1,3 млн в первый год работы программы Baseline.
В 2024-м в программе финансового обеспечения игроков Baseline зарегистрировался 101 игрок, 26 из которых получили денежную выплату.
С этого года ATP обязалась платить игрокам топ-250, если они не заработали определенную сумму призовых за сезон. Для игроков топ-100 установлен порог 300 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 150 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 75 тысяч.
Уже объявлено, что в 2025 году вырастет шкала минимальных доходов игроков топ-250. Проект запущен на 2024-2026-й год, чтобы в этот испытательный период доказать его ценность. В дальнейшем срок его действия может быть продлен.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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