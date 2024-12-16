Тарпищев предложил Весниной пост в Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев предложил Елене Весниной пост в Федерации тенниса России.
«Мы всем предлагаем пост в Федерации тенниса России. Проходит год-два, когда они созревают стать тренером или что-то возглавить. Решение зависит не от нас», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
38-летняя россиянка в этом году вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва и провела шесть парных турниров. Ее последним матчем стал первый круг Олимпиады.
В ноябре Веснина завершила карьеру.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
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