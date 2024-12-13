Алекс де Минаур: «Хочу выйти на пик физической формы к Australian Open»

Алекс де Минаур поделился настроем на следующий сезон.

«Думаю, в этом году я немного перестарался и получил травму, когда был на пике в плане рейтинга. Но я определенно двигаюсь в правильном направлении и отлично чувствую себя на корте.

Так что надеюсь начать 2025-й с чистого листа, в прекрасной форме, и продолжить двигаться по тому же пути, которым я шел последний год.

Нацеливаюсь на работу, на улучшение. Парни так мощно бьют по мячу, что я должен адаптироваться, развиваться, и если хочу быть среди лучших, то остается только ради этого работать. Таков план.

Я больше всего хочу хорошо выступить в Австралии, потому делаю все, чтобы приехать туда в лучшем расположении духа. Хочу выйти на пик физической формы [к Australian Open]. Надеюсь, смогу показать там свой лучший теннис».

Напомним, в 2024-м де Минаур дошел до четвертого круга Australian Open, где в пяти сетах уступил Андрею Рублеву.