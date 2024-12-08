Стефанос Циципас: «Однажды я пытался быть нормальным. Худшие три минуты в моей жизни»
11-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.
«Однажды я пытался быть нормальным. Худшие три минуты в моей жизни», – написал грек.
Ледокол «Ленин», Красноярск, тропики, пустыни, Монблан, шопинг в Париже – как отдохнули теннисисты?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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