Чилич – дель Потро: «Хотя мы не можем знать, что бы произошло, будь удача и здоровье на твоей стороне, твое наследие неоспоримо, ты один из великих»

Марин Чилич обратился к Хуану Мартину дель Потро после его прощального матча. Аргентинец обыграл Новака Джоковича в Буэнос-Айресе – 6:4, 7:5.

«Дорогой Хуан Мартин, в этом году было так много прощаний, и для нас, любителей тенниса, это грустно, но в то же время мы отмечаем все ваши достижения.

Я действительно рад, что ты попрощался так, как этого заслуживаешь – дома, рядом с Новаком Джоковичем, который показал и свое величие, разделив этот момент вместе с тобой.

Это демонстрирует восхищение и уважение, которое ты заслужил как от своих коллег, так и от болельщиков.

Поздравляю со всеми невероятными достижениями, осуществлением твоих мечт и тем, что ты вдохновил столь многих своей историей.

Хотя мы не можем знать, что бы произошло, будь удача (и здоровье) на твоей стороне, твое наследие неоспоримо, ты один из великих.

Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем – ты действительно этого заслуживаешь🫶».

«Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь». Колено сломало Хуана Мартина дель Потро