В WTA могут ввести штрафы за посты в соцсетях после скандалов Бадосы и Линетт в Китае
Новый генеральный директор WTA Порша Арчер направила игрокам письмо, в котором предупредила о недопустимости публикации «безвкусного контента» в соцсетях.
Это произошло после того, как Паула Бадоса и Магда Линетт извинялись за посты во время турниров в Китае. Испанка выложила фото с оттянутыми уголками глаз, а полька пошутила про происхождение ковида.
«Турниры и страны принимают нас, прикладывают огромные усилия и несут большие затраты, поэтому крайне важно уважать местную культуру.
Безвкусный контент любого типа (фотографии, отсылки, текст, видео), касающиеся культуры, истории или неприятных стереотипов о народах или регионе, не вписывается в ценности WTA. Мы его не потерпим», – написала Арчер в письме игрокам.
В письме она так же упомянула правила поведения WTA – и это может указывать на то, что за посты в соцсетях теннисисток начнут штрафовать.
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