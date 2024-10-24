Бадоса влипла в Китае – растянула глаза на фото и получила обвинения в расизме

Паула Бадоса провела отличный сезон – по ходу думала о завершении карьеры, но потом научилась жить с травмой, выиграла титул в Вашингтоне, вышла в четвертьфинал US Open и вернулась в топ-20.

Но кончается год скандалом.

Во время турнира в Пекине Пол Толедо, тренер Бадосы, выложил фотографию из ресторана, которую многие сочли расистской – она палочками оттягивает уголки глаз.

Бадоса в извинилась в комментариях: ««Нет, пожалуйста, не воспринимайте так это фото 😣. Я и представить не могла, что оно будет так истолковано, мы даже не пытались изображать азиатов. Я дурачилась и гримасничала. Я люблю Азию, это одни из моих любимых людей, и у меня много друзей оттуда. Они самые добрые ❤️🙏».

А потом отдельно написала в твиттере: «Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете... Люблю всех вас ❤️».

После этого Бадоса играла в Нинбо, снялась после одного сета в полуфинале – и завершила сезон. Толедо выложил фотографию, на которой она машет трибунам. Испанка репостнула с комментарием: «Спасибо, что в этот раз выложил фото, из-за которого у меня не будет проблем».

Это тоже вызвало недовольство – якобы она ничего не поняла и смеется над обвинениями в расизме, а ее первоначальные извинения не были искренними.

Испанка дала общий ответ критикам: «Вы знаете меня, чтобы говорить такое? Кем вы себя считаете, если судите меня, ничего обо мне не зная? Мне кажется, это больше говорит о том, какой человек вы, а не я. Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, вы бы понимали, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе.

Потому что такие люди, как вы, приносят в этот мир слишком много негатива, и я пытаюсь изменить ситуацию. Потому что вся эта травля безумна и нелепа. Эта история закончилась, когда я извинилась и взяла на себя всю ответственность. Живите дальше. Боже мой.

Очень надоело видеть в этой соцсети постоянную ненависть и критику. Да, я ошиблась. Но после этого люди и болельщики в Китае потрясающе ко мне относились. Потому что они понимают, что люди могут ошибаться, но признают это и исправляются, чтобы в следующий раз поступить лучше и получить еще один шанс.

Мне очень больно, потому что я не такой человек, а незнакомые люди говорят обо мне подобное. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимания и не отвечаю. Но всему есть предел».

После этого испанка закрыла профиль в твиттере – теперь читать ее могут только одобренные пользователи.

При этом она получила от одного пользователя из Китая ответ на свою фразу, что болельщики потрясающе к ней отнеслись: «Ты серьезно? Ты не понимаешь, что даже после побед на турнире в Нинбо у тебя не брали интервью? Автографы у тебя просили только потому, что многие не знают этой истории. В Китае ты не популярна. Но в Китае многие даже к свинье подойдут за автографом и фото».

Сама Бадоса сейчас находится в Базеле, где играет ее молодой человек Стефанос Циципас.

Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang