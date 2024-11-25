Алькарас, Димитров, Рууд и Тим поборются за награду ATP за честную игру, Дрэйпер и Махач – за «Прогресс года»
ATP объявила претендентов на премии этого сезона.
Камбэк года: Маттео Берреттини, Марин Чилич, Кеи Нисикори
Прогресс года: Джек Дрэйпер, Томаш Махач, Джованни Мпетши Перрикар, Алехандро Табило
Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100): Якуб Меньшик, Шан Цзюньчэн
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас, Григор Димитров, Каспер Рууд, Доминик Тим
Тренер года: Ксавье Малисс (Алексей Попырин), Эммануэль Планк (Мпетши Перрикар), Майкл Расселл (Тэйлор Фриц), Брэд Стайн (Томми Пол), Джеймс Тротман (Джек Дрэйпер)
В первых четырех номинациях голосуют игроки, а за тренера года – тренеры. Победителей начнут объявлять 9 декабря.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости