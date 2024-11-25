Алькарас, Димитров, Рууд и Тим поборются за награду ATP за честную игру, Дрэйпер и Махач – за «Прогресс года»

ATP объявила претендентов на премии этого сезона.

Камбэк года: Маттео Берреттини , Марин Чилич , Кеи Нисикори

Прогресс года: Джек Дрэйпер , Томаш Махач , Джованни Мпетши Перрикар , Алехандро Табило

Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100): Якуб Меньшик , Шан Цзюньчэн

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас , Григор Димитров , Каспер Рууд , Доминик Тим

Тренер года: Ксавье Малисс (Алексей Попырин ), Эммануэль Планк (Мпетши Перрикар), Майкл Расселл (Тэйлор Фриц ), Брэд Стайн (Томми Пол ), Джеймс Тротман (Джек Дрэйпер)

В первых четырех номинациях голосуют игроки, а за тренера года – тренеры. Победителей начнут объявлять 9 декабря.