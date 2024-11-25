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Алькарас, Димитров, Рууд и Тим поборются за награду ATP за честную игру, Дрэйпер и Махач – за «Прогресс года»

ATP объявила претендентов на премии этого сезона.

Камбэк года: Маттео Берреттини, Марин Чилич, Кеи Нисикори

Прогресс года: Джек Дрэйпер, Томаш Махач, Джованни Мпетши Перрикар, Алехандро Табило

Новичок года (награда для игроков не старше 21 года, в этом сезоне впервые вошедших в топ-100): Якуб Меньшик, Шан Цзюньчэн

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Карлос Алькарас, Григор Димитров, Каспер Рууд, Доминик Тим

Тренер года: Ксавье Малисс (Алексей Попырин), Эммануэль Планк (Мпетши Перрикар), Майкл Расселл (Тэйлор Фриц), Брэд Стайн (Томми Пол), Джеймс Тротман (Джек Дрэйпер)

В первых четырех номинациях голосуют игроки, а за тренера года – тренеры. Победителей начнут объявлять 9 декабря.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoКеи Нисикори
logoМарин Чилич
logoМаттео Берреттини
logoДжек Дрэйпер
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoКарлос Алькарас
logoГригор Димитров
Шан Цзюньчэн
logoДоминик Тим
logoКаспер Рууд
logoАлексей Попырин
logoТэйлор Фриц
logoТомми Пол
logoАлехандро Табило
Якуб Меньшик
logoКсавье Малисс
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