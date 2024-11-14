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Тиафу оштрафовали на 120 тысяч долларов за срыв на судью на «Мастерсе» в Шанхае

Фрэнсиса Тиафу оштрафовали на 120 тысяч долларов за срыв на судью на «Мастерсе» в Шанхае.

60 тысяч назначили за брань, еще столько же – за «отягчающее поведение».

При этом Тиафу избежал дисквалификации с турнира и лишения очков и призовых, а также временного отстранения. По правилам ATP, за агрессивное поведение игрока могут отстранить на срок от 21 дня до года.

Напомним, во время матча с Романом Сафиуллиным Тиафу был недоволен штрафом за затяжку времени (судья на вышке лишил его первой подачи). После рукопожатия у сетки он повернулся к судье и несколько раз крикнул: «Пошел ## ###!». Уходя с корта, американец добавил: «Ты будешь в ###### черном списке на моих матчах!»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
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