Фриц о матче Синнера с Медведевым: «Обычно я мало смотрю теннис. Вряд ли сегодня будет иначе. Послежу за счетом»

Тэйлор Фриц не будет смотреть матч между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

От результата зависит, выйдет ли американец в полуфинал итогового турнира. Для этого достаточно, чтобы Синнер взял у Медведева хотя бы один сет.

– Что собираетесь делать сегодня вечером? Будете смотреть второй матч?

– Если честно, собираюсь делать все так, будто я в полуфинале, просто делать все как обычно.

Я буду следить за счетом. Обычно я мало смотрю теннис. Вряд ли сегодня будет иначе. Послежу за счетом. Вот и все.

Я не переживаю по этому поводу. Если выиграть два матча, проиграв первой ракетке мира, недостаточно, чтобы выйти из группы, то ничего не поделаешь.