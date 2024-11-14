Фриц о матче Синнера с Медведевым: «Обычно я мало смотрю теннис. Вряд ли сегодня будет иначе. Послежу за счетом»
Тэйлор Фриц не будет смотреть матч между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.
От результата зависит, выйдет ли американец в полуфинал итогового турнира. Для этого достаточно, чтобы Синнер взял у Медведева хотя бы один сет.
– Что собираетесь делать сегодня вечером? Будете смотреть второй матч?
– Если честно, собираюсь делать все так, будто я в полуфинале, просто делать все как обычно.
Я буду следить за счетом. Обычно я мало смотрю теннис. Вряд ли сегодня будет иначе. Послежу за счетом. Вот и все.
Я не переживаю по этому поводу. Если выиграть два матча, проиграв первой ракетке мира, недостаточно, чтобы выйти из группы, то ничего не поделаешь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Фрица
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