Медведев выйдет в полуфинал итогового турнира, если обыграет Синнера в двух сетах
Тэйлор Фриц победил Алекса де Минаура на итоговом турнире в Турине – 5:7, 6:4, 6:3.
Это первый трехсетовик за девять матчей на турнире.
Выигранный де Минауром сет гарантировал место в полуфинале Яннику Синнеру. Сам де Минаур выбыл из борьбы, завершив дебютный ATP Finals без побед.
Даниил Медведев выйдет из группы, если сегодня обыграет Синнера в двух сетах. Во всех остальных случаях вторым полуфиналистом станет Фриц.
Медведев поборется с итальянцем не раньше 22:30 мск. Это будет их 15-я личная встреча. Счет 7:7, при этом у Синнера семь побед в последних восьми матчах.
Опубликовала: Любовь Энина
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