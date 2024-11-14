Медведев выйдет в полуфинал итогового турнира, если обыграет Синнера в двух сетах

Тэйлор Фриц победил Алекса де Минаура на итоговом турнире в Турине – 5:7, 6:4, 6:3.

Это первый трехсетовик за девять матчей на турнире.

Выигранный де Минауром сет гарантировал место в полуфинале Яннику Синнеру . Сам де Минаур выбыл из борьбы, завершив дебютный ATP Finals без побед.

Даниил Медведев выйдет из группы, если сегодня обыграет Синнера в двух сетах. Во всех остальных случаях вторым полуфиналистом станет Фриц.

Медведев поборется с итальянцем не раньше 22:30 мск. Это будет их 15-я личная встреча. Счет 7:7, при этом у Синнера семь побед в последних восьми матчах.