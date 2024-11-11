Соболенко вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Арине Соболенко вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

В этом году она выиграла Australian Open , US Open , а также «тысячники» в Цинциннати и Ухане. Белоруска впервые завершит сезон в качестве №1.

Также приз вручили №1 парного рейтинга Катерине Синяковой .

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