Соболенко вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона
Арине Соболенко вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.
В этом году она выиграла Australian Open, US Open, а также «тысячники» в Цинциннати и Ухане. Белоруска впервые завершит сезон в качестве №1.
Также приз вручили №1 парного рейтинга Катерине Синяковой.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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