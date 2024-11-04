Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Медведев – Джоковича, Хачанов вернулся в топ-20
Чемпион Парижа Александр Зверев обошел Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.
Полуфиналист Карен Хачанов вернулся в топ-20.
Положение на 4 ноября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7715
|3 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7210
|4 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5230
|5 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|5210
|6 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|4300
|7 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3855
|8 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3745
|9 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3720
|10 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3340
|11 (13)
|Хольгер Руне (Дания)
|3225
|14 (18)
|Юго Эмбер (Франция)
|2990
|19 (21)
|Карен Хачанов (Россия)
|2445
|60 (59)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|898
|75 (73)
|Павел Котов (Россия)
|745
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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