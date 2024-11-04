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Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Медведев – Джоковича, Хачанов вернулся в топ-20

Чемпион Парижа Александр Зверев обошел Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

Полуфиналист Карен Хачанов вернулся в топ-20.

PIF ATP Rankings

Положение на 4 ноября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (3) Александр Зверев (Германия) 7715
3 (2) Карлос Алькарас (Испания) 7210
4 (5) Даниил Медведев (Россия) 5230
5 (4) Новак Джокович (Сербия) 5210
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 4300
7 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
8 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3745
9 (7) Андрей Рублев (Россия) 3720
10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3340
11 (13) Хольгер Руне (Дания) 3225
14 (18) Юго Эмбер (Франция) 2990
19 (21) Карен Хачанов (Россия) 2445
60 (59) Роман Сафиуллин (Россия) 898
75 (73) Павел Котов (Россия) 745

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoДаниил Медведев
logoЮго Эмбер
logoКарлос Алькарас
logoХольгер Руне
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