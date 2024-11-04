Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Медведев – Джоковича, Хачанов вернулся в топ-20

Чемпион Парижа Александр Зверев обошел Карлоса Алькараса в рейтинге ATP.

Полуфиналист Карен Хачанов вернулся в топ-20.

PIF ATP Rankings

Положение на 4 ноября 2024

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