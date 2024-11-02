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Шнайдер вышла в четвертый финал WTA в сезоне, три предыдущих она выиграла

14-я ракетка мира Диана Шнайдер победила №32 Лейлу Фернандес в полуфинале в Гонконге – 6:4, 6:2. Она сократила отставание в личных встречах – 1:2.

Шнайдер вышла в четвертый финал турнира WTA в сезоне. В Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште она выиграла титулы.

В целом это будет четвертый финал на уровне WTA в ее карьере. В 2023-м в Нинбо она проиграла Онс Жабер.

В понедельник Шнайдер обновит личный рекорд и станет 13-й в рейтинге. Если она выиграет турнир, то станет 12-й.

Завтра Шнайдер поборется с Кэти Болтер.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoЛейла Фернандес
logoДиана Шнайдер
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