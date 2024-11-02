Шнайдер вышла в четвертый финал WTA в сезоне, три предыдущих она выиграла
14-я ракетка мира Диана Шнайдер победила №32 Лейлу Фернандес в полуфинале в Гонконге – 6:4, 6:2. Она сократила отставание в личных встречах – 1:2.
Шнайдер вышла в четвертый финал турнира WTA в сезоне. В Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште она выиграла титулы.
В целом это будет четвертый финал на уровне WTA в ее карьере. В 2023-м в Нинбо она проиграла Онс Жабер.
В понедельник Шнайдер обновит личный рекорд и станет 13-й в рейтинге. Если она выиграет турнир, то станет 12-й.
Завтра Шнайдер поборется с Кэти Болтер.
Опубликовала: Любовь Энина
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