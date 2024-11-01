Тиафу снялся с турнира в Белграде

Фрэнсис Тиафу не сыграет на турнире ATP 250 в Белграде, который пройдет на следующей неделе.

Его место в сетке займет Джеймс Дакворт .

Вчера с турнира снялись Алехандро Табило и Тэллон Грикспор , а также освободились места для поздней заявки (LE) и специального исключения (SE). В сетку попали Роман Сафиуллин , Хауме Муньяр, Душан Лайович , Кристофер O’Коннелл и Александр Мюллер.