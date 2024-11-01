Тиафу снялся с турнира в Белграде
Фрэнсис Тиафу не сыграет на турнире ATP 250 в Белграде, который пройдет на следующей неделе.
Его место в сетке займет Джеймс Дакворт.
Вчера с турнира снялись Алехандро Табило и Тэллон Грикспор, а также освободились места для поздней заявки (LE) и специального исключения (SE). В сетку попали Роман Сафиуллин, Хауме Муньяр, Душан Лайович, Кристофер O’Коннелл и Александр Мюллер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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