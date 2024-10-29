Хачанов сыграет на турнире в Марселе в 2025 году

Февральский турнир ATP 250 в Марселе договорился о возвращении Карена Хачанова – 21-й ракетки мира и чемпиона-2018.

Также участие в турнире подтвердили действующий чемпион Юго Эмбер , финалист-2024 Григор Димитров и французский №2 Артур Фис .