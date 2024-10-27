Шелтон – Мпетши Перрикару: «Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу»

Бен Шелтон поздравил Джованни Мпетши Перрикара с титулом в Базеле.

Сегодня Шелтон проиграл французу в финале – 4:6, 6:7(4).

«Прежде всего я, конечно, хочу поздравить Джио с отличной неделей и отличным сегодняшнем матчем. Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу. И ты так прибавил во многих других аспектах игры. Ты яркий молодой талант, и это здорово для нашего спорта. Классно, что в туре так много разных стилей, и ты многое привносишь. Так что поздравляю с выдающимся прорывным сезоном. За 10 месяцев пройти путь от 200-й до 30-й строчки рейтинга – это большой повод для гордости».