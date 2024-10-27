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Шелтон принял навылет подачи Мпетши Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч

Джованни Мпетши Перрикар и Бен Шелтон борются в финале в Базеле.

При счете 3:2 в первом сете Мпетши Перрикар подал со скоростью 236 км/ч, и Шелтон принял навылет.

Когда при счете 4:3 француз подал со скоростью 241 км/ч, Шелтон тоже принял навылет.

В следующем розыгрыше Мпетши Перрикар выполнил подачу в тело со скоростью 230 км/ч. Мяч попал Шелтону в правую руку. Мпетши Перрикар несколько раз извинился.

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч

Опубликовала: Любовь Энина
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logoSwiss Indoors Basel
logoБен Шелтон
logoДжованни Мпетши Перрикар
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