Шелтон принял навылет подачи Мпетши Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч

Джованни Мпетши Перрикар и Бен Шелтон борются в финале в Базеле.

При счете 3:2 в первом сете Мпетши Перрикар подал со скоростью 236 км/ч, и Шелтон принял навылет.

Когда при счете 4:3 француз подал со скоростью 241 км/ч, Шелтон тоже принял навылет.

В следующем розыгрыше Мпетши Перрикар выполнил подачу в тело со скоростью 230 км/ч. Мяч попал Шелтону в правую руку. Мпетши Перрикар несколько раз извинился.

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч