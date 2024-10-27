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Бен Шелтон: «В полуфинале в Базеле было четыре парня не старше 22 лет. Это показывает силу нашего молодого поколения»

Бен Шелтон высказался о молодых игроках.

В Базеле впервые в истории тура все полуфиналисты одного турнира родились в 2000-е годы: 22-летний Шелтон обыграл 20-летнего Артура Фиса, а 21-летний Джованни Мпетши Перрикаром – своего ровесника Хольгер Руне.

«Классно, что на этом турнире в полуфинале было четыре парня не старше 22 лет. Мне кажется, это показывает силу нашего молодого поколения. Я оказался самым старшим из четверых, и это просто безумие. Наверное, со мной впервые такое в полуфинале».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoSwiss Indoors Basel
logoХольгер Руне
logoБен Шелтон
logoАртур Фис
logoДжованни Мпетши Перрикар
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