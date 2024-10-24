Нисикори – турниру в Вене: «Спасибо за wild card! Надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно»
Кеи Нисикори планирует в следующем году выступить в Вене.
На этой неделе он проиграл в первом круге Джеку Дрэйперу – 6:7(5), 5:7.
«К сожалению, я не смог победить. Поздравляю, Джек. Ты был слишком силен. Большое спасибо команде турнира за wild card! Надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно. Следующая остановка – «Челленджер» в Братиславе», – твитнул японец.
Дрэйпер прокомментировал: «Легенда! 👏»
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @keinishikori
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