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Нисикори – турниру в Вене: «Спасибо за wild card! Надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно»

Кеи Нисикори планирует в следующем году выступить в Вене.

На этой неделе он проиграл в первом круге Джеку Дрэйперу – 6:7(5), 5:7.

«К сожалению, я не смог победить. Поздравляю, Джек. Ты был слишком силен. Большое спасибо команде турнира за wild card! Надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно. Следующая остановка – «Челленджер» в Братиславе», – твитнул японец.

Дрэйпер прокомментировал: «Легенда! 👏»  

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @keinishikori
logoATP
logoКеи Нисикори
logoErste Bank Open
logoДжек Дрэйпер
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