Грикспор прервал серию из 11 поражений от топ-10
Тэллон Грикспор в четвертьфинале в Стокгольме обыграл восьмую ракетку мира Каспера Рууда – 7:5, 7:6(5).
Представитель Нидерландов впервые с февраля обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 11 поражений от соперников такого уровня.
Теперь его баланс против игроков десятки составляет 3:23.
За место в финале Грикспор сыграет с Григором Димитровым или Домиником Штрикером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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