Грикспор прервал серию из 11 поражений от топ-10

Тэллон Грикспор в четвертьфинале в Стокгольме обыграл восьмую ракетку мира Каспера Рууда – 7:5, 7:6(5).

Представитель Нидерландов впервые с февраля обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 11 поражений от соперников такого уровня.

Теперь его баланс против игроков десятки составляет 3:23.

За место в финале Грикспор сыграет с Григором Димитровым или Домиником Штрикером.