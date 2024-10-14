Карацев вышел в основную сетку турнира в Алматы, Качмазов проиграл Кукушкину

139-я ракетка мира Аслан Карацев прошел квалификацию турнира ATP 250 в Алматы.

В первом круге он обыграл Филипа Мизолича со счетом 6:2, 7:5, во втором – Алехандро Моро-Каньяса (5) со счетом 6:4, 6:3.

Еще один россиянин Алибек Качмазов уступил в финале квалификации. Он не справился со вторым сеяным Михаилом Кукушкиным – 1:6, 2:6.