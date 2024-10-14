Карацев вышел в основную сетку турнира в Алматы, Качмазов проиграл Кукушкину
139-я ракетка мира Аслан Карацев прошел квалификацию турнира ATP 250 в Алматы.
В первом круге он обыграл Филипа Мизолича со счетом 6:2, 7:5, во втором – Алехандро Моро-Каньяса (5) со счетом 6:4, 6:3.
Еще один россиянин Алибек Качмазов уступил в финале квалификации. Он не справился со вторым сеяным Михаилом Кукушкиным – 1:6, 2:6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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