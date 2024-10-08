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Сафиуллин о новой системе от ATP: «Она измеряет не только сердцебиение, но и то, сколько ты пробегаешь, сколько делаешь ускорений»

Роман Сафиуллин рассказал об игре с новым устройством от ATP.

Об этом он рассказал в разговоре с Софьей Тартаковой.

Россиянин вышел в четвертый круг турнира в Шанхае. Он победил Фрэнсиса Тиафу – 5:7, 7:5, 7:6(5).

– В третьем сете уже все функции отключаются, включаются чисто морально-волевые. Кто кого уже пересилит. Может, [Тиафу] не повезло со временем, что он не следил за ним. Но в целом очень хороший матч получился. Хорошо смог во втором сете вернуться с брейка и взять второй сет, вести в третьем. Не получилось, к сожалению, взять [свою] подачу. Но на тай-брейке все сложилось.

В первом сете у меня проблемы были с приемом, поэтому я часто менял позиции. Во втором сете более-менее нашел ту, из которой [хорошо] принимать, доставлять ему неудобства. Особенно на второй подаче, чтобы он не чувствовал себя комфортно.

– Ты играешь в специальной системе, которая определяет сердцебиение, ритм. Можешь чуть подробнее о ней рассказать?

– Это новая система, в ней разрешили играть только после «Уимблдона». Она [измеряет] не только сердцебиение, но и дистанцию – сколько ты пробегаешь, сколько [делаешь] ускорений. Еще каких-то много факторов, я точно не помню.

– Помогает?

– Ну я только начал, буквально только с Чэнду играю в этой системе. Хотя бы на предсезонке будем знать, над чем работать – сколько нужно улучшать, над чем работать, чтобы 3-3,5 часа играть.

– Но физически тебе не мешает?

– Нет, нет.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Больше!
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logoShanghai Rolex Masters
logoФрэнсис Тиафу
logoРоман Сафиуллин
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