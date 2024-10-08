Синнер о календаре тура: «Было бы идеально, если бы после итогового турнира ATP не проводили Кубок Дэвиса»

Янник Синнер прокомментировал плотность расписания мужского тура.

«Да, у нас много турниров. Было бы идеально, если бы после итогового турнира ATP не проводили Кубок Дэвиса. Это единственная вещь, которую я бы изменил в расписании. В остальных случаях я могу решать, играю я в Пекине или здесь. В этом сезоне мы выбрали правильные турниры в правильное время, так что для меня все не было проблемой.

Я понимаю, что если игрок 30-й, 40-й или 50-й в мире, то ему приходится немного больше себя защищать и он в более незащищенной позиции. Но с моей стороны игроки все еще могут выбирать. Да, «Мастерсы» обязательны, но я мог решить, играть мне перед этим в Пекине или нет. Так что все в порядке, что-то мы можем решать».

В этом году итоговый турнир ATP состоится в Турине с 10 по 17 ноября, а Кубок Дэвиса пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.