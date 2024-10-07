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Коко Гауфф: «Многие забывают, что я до сих на этапе становления. Нам предстоит долгий путь, и мне еще над многим надо работать»

Коко Гауфф поделилась настроем на оставшуюся часть сезона.

«В прошлом году я выиграла US Open и думала, что в оставшейся части сезона тоже хочу добиться результатов, но в целом просто играть, а там будет видно. В этот раз я выступила не так хорошо. Турниры, на которых я очень хотела добиться успеха, «Шлемы», закончились. И я такая: «Посмотрим, как сложится здесь». Мне кажется, что эта часть сезона всегда будет для меня более расслабленной».

В Пекине Гауфф работает с новым тренером Мэттом Дэйли, который присоединился к Жану-Кристофу Форелю и заменил ушедшего после US Open Брэда Гилберта.

«Многие забывают, что я до сих пор на этапе становления, так что не все складывается идеально. Большинству теннисисток топ-10, которые добиваются успеха, 25 лет и больше, может быть, за исключением Иги (Гауфф – 20 лет, Швентек – 23 – Спортс’‘). Нам предстоит долгий путь, и мне еще над многим надо работать, но я собой горжусь.

У меня не было целостной игры в 15 лет, нет и сейчас, но я играю почти каждую неделю и стараюсь прибавлять. Я этим очень горжусь».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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