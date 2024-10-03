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Виландер о Синнере и Алькарасе: «С точки зрения уровня никто и никогда не играл в теннис лучше, чем они»

Матс Виландер прокомментировал соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Матчи Карлоса Алькараса и Янника Синнера – потрясающее шоу. Для меня это одно из лучших спортивных событий в истории. Так происходит каждый раз, когда они играют. Их матчи напряженный и развлекательные. Там есть чувство, что игра может пойти в любом направлении и любой из них может выиграть. Они не боятся друг друга.

В их матчах, как и в любом другом, бывают спады, но они не такие длинные – максимум пять-десять минут. А потом кто-то из них возвращается в игру, делает что-то и снова ведет. 

В плане уровня они идут по стопам Большой тройки. Надеюсь, Роджер, Новак и Рафа не слушают – но если Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме, то с точки зрения уровня никто и никогда не играл в теннис лучше, чем они. Мяч в матче Синнера и Алькараса совершает столько разных, сложных, трудных вещей, сколько не показывал ни один мяч ни в одном другом матче.

Карлос Алькарас такой же, каким был последние три или четыре года. Он – необработанный алмаз. Иногда он очень, очень отполирован. Иногда он грубый алмаз.

А Янник Синнер, на мой взгляд, делает эти встречи более интересными, потому что он стал более целостным, играет более разнообразно – у него хватает смелости делать дроп-шоты то тут, то там, иногда выходит к сетке. Так что сюрпризы происходят с обеих сторон сетки.

Я надеюсь, что Алькарас не изменится. Надеюсь, он не станет слишком шлифовать свою игру, потому что именно это и интересно».

Алькарас – Синнер – новая классика. Карлос прервал победную серию Янника и впервые взял титул в конце сезона

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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logoМатс Виландер
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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