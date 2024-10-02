Алькарас о победе над Синнером: «При счете 3:3 на тай-брейке я просто подумал, что нужно рискнуть»
Испанец за 3 часа 20 минут обыграл прошлогоднего чемпиона со счетом 6:7(6), 6:4, 7:6(3).
– Это действительно был равный матч. Янник снова показал, что он лучший в мире. По крайней мере, для меня. Уровень, на котором он играет... Это невероятно. Действительно высокое качество тенниса – и физически, и психологически. Он зверь.
– Не знаю, знали ли вы, но он выиграл 18 из последних 19 тай-брейков. Вы проигрывали 0:3 на тай-брейке третьего сета. Вы когда-нибудь теряли надежду?
– Нет, я не терял надежды. Но я знал статистику... Не терял надежды, но подумал: «Ладно, я должен отдать все, что у меня есть, чтобы дать себе шанс приблизиться». Я отлично сыграл в следующих трех розыгрышах и сравнял счет. Потом я просто подумал, что нужно рискнуть. Пусть я проиграю, но, по крайней мере, рискну. Это все, о чем я думал в тот момент.
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