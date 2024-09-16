Лехечка прекратил работу с Бердыхом

Иржи Лехечка больше не сотрудничает с Томашем Бердыхом . Экс-четвертая ракетка мира тренировал чеха с мая 2023-го.

«С сегодняшнего дня по взаимному согласию мы больше не сотрудничаем с Томашем Бердыхом. Но мы будем работать вместе на Кубке Дэвиса. Я желаю ему больших успехов и много побед в новой роли капитана команды.

Вся моя остальная команда остается той же – тренер Михал Навратил, фитнес-тренер Радек Штепанек , физиотерапевт Карлос Мануэль Баптиста Карвальо».