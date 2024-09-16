Лехечка прекратил работу с Бердыхом
Иржи Лехечка больше не сотрудничает с Томашем Бердыхом. Экс-четвертая ракетка мира тренировал чеха с мая 2023-го.
«С сегодняшнего дня по взаимному согласию мы больше не сотрудничаем с Томашем Бердыхом. Но мы будем работать вместе на Кубке Дэвиса. Я желаю ему больших успехов и много побед в новой роли капитана команды.
Вся моя остальная команда остается той же – тренер Михал Навратил, фитнес-тренер Радек Штепанек, физиотерапевт Карлос Мануэль Баптиста Карвальо».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @leheckajiri
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