Бердых о том, может ли начать сотрудничать с Лехечкой: «В этом нет необходимости. У него хорошая, сильная команда»

Бывшая четвертая ракетка мира поделился мнением о чешском №1 .

В Дубае Бердых присутствовал в ложе Лехечки на матче против Александра Зверева, потому что дружит с его тренером Михаилом Навратилом.

«Он очень молод. Но я видел, как он выстраивает свою игру. У него хорошо получается. Мне нравится его физподготовка, его сила, у некоторых молодых ребят с этим возникают проблемы. У них мало мышц или им не хватает силы. Это точно не его случай, и мне это нравится».

О том, что считает их игровые стили «очень похожими»

«Даже он много раз об этом упоминал , поэтому мне приятно, что я кого-то вдохновил. Забавно слышать, что ему было 10-11 лет, когда мы выиграли Кубок Дэвиса: он был совсем ребенком, а мы добивались больших успехов. Поэтому начинаешь замечать разницу в возрасте, но это все равно здорово. Думаю, его ждет большое будущее».

Может ли он войти в команду Лехечки

«Я всегда следовал интуиции и своим ощущениям в настоящий момент, так что посмотрим, как будут развиваться события. Пока у нас нет никаких договоренностей, и, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У него хорошая, сильная команда. Они отлично справляются, хорошо работают, а дальше будет видно».

Станет ли Лехечка лидером чешского тенниса

«Думаю, после небольшого спада, который произошел когда мы с Радеком [Штепанеком] ушли и дали дорогу другим ребятам, именно он должен выйти на первый план и двигаться вперед. И это еще одна из причин, [почему я приехал на турнир в Дубае]. Мне хотелось поближе с ним познакомиться. Посмотрим, как все пойдет. Он молодец».

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