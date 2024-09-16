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1

Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Шаповалов покинул топ-100

Денис Шаповалов выпал из топ-100 рейтинга.

PIF ATP Rankings

Положение на 16 сентября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11180
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7075
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6690
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5560
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5475
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4645
7 (7) Тэйлор Фриц (США) 4060
8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 4060
9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 4010
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3965
11 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3655
23 (23) Карен Хачанов (Россия) 1930
40 (36) Мариано Навоне (Аргентина) 1278
56 (56) Роман Сафиуллин (Россия) 915
61 (61) Павел Котов (Россия) 864
75 (87) Кристофер О’Коннелл (Австралия) 720
81 (77) Ринки Хиджиката (Австралия) 681
91 (108) Федерико Кория (Аргентина) 606
98 (78) Кентен Алис (Франция) 578
101 (100) Денис Шаповалов (Канада) 560
115 (117) Аслан Карацев (Россия) 508
154 (154) Рафаэль Надаль (Испания) 380
Опубликовано: Алёна Майорова
logoНовак Джокович
рейтинги
logoATP
logoКарен Хачанов
logoАндрей Рублев
logoРоман Сафиуллин
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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