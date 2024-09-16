Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Шаповалов покинул топ-100
Денис Шаповалов выпал из топ-100 рейтинга.
Положение на 16 сентября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11180
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7075
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6690
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|5560
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5475
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4645
|7 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4060
|8 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|4060
|9 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4010
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3965
|11 (11)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3655
|23 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1930
|40 (36)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|1278
|56 (56)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|915
|61 (61)
|Павел Котов (Россия)
|864
|75 (87)
|Кристофер О’Коннелл (Австралия)
|720
|81 (77)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|681
|91 (108)
|Федерико Кория (Аргентина)
|606
|98 (78)
|Кентен Алис (Франция)
|578
|101 (100)
|Денис Шаповалов (Канада)
|560
|115 (117)
|Аслан Карацев (Россия)
|508
|154 (154)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|380
Опубликовано: Алёна Майорова
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