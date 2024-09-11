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Рейлли Опелка: «Думаю, моя подача была одной из лучших в туре»

Рейлли Опелка рассказал о прогрессе после возвращения в тур.

Американец – экс-17-я ракетка мира. Он не играл в основном туре с августа 2022-го по июль 2024-го из-за травм бедра и кисти.

На Кубке Дэвиса Опелка победил Кристиана Гарина – 6:3, 4:6, 7:6(3).

«Дольше всего после травмы я восстанавливал подачу. На US Open я подавал не очень хорошо, но с каждой неделей подача становилась лучше, точность возвращается.

Думаю, прогресс будет продолжаться и подача вернется на прежний уровень. думаю, она была одной из лучших [в туре]».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoРейлли Опелка
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