Каррено-Буста, Опелка и Чилич сыграют на «Мастерсе» в Шанхае по защищенному рейтингу

Стала известна заявка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 2 октября

На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая Даниила Медведева , Андрея Рублева , Карена Хачанова , Романа Сафиуллина и Павла Котова .

Три игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Пабло Каррено-Буста , Рейлли Опелка и Марин Чилич .