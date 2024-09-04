Каррено-Буста, Опелка и Чилич сыграют на «Мастерсе» в Шанхае по защищенному рейтингу
Стала известна заявка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 2 октября
На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина и Павла Котова.
Три игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Пабло Каррено-Буста, Рейлли Опелка и Марин Чилич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости