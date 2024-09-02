Наварро выбила прошлогоднюю чемпионку Гауфф и впервые вышла в 1/4 финала US Open

Эмма Наварро обыграла чемпионку US Open-2023 Коко Гауфф в четвертом круге – 6:3, 4:6, 6:3.

Американка обыграла Гауфф на втором «Большом шлеме» подряд и вышла в четвертьфинал второго ТБШ подряд и в карьере.

Наварро одержала третью победу над соперницей из топ-10 в сезоне и четвертую – в карьере.

Дальше она сыграет с Паулой Бадосой .