Наварро выбила прошлогоднюю чемпионку Гауфф и впервые вышла в 1/4 финала US Open
Эмма Наварро обыграла чемпионку US Open-2023 Коко Гауфф в четвертом круге – 6:3, 4:6, 6:3.
Американка обыграла Гауфф на втором «Большом шлеме» подряд и вышла в четвертьфинал второго ТБШ подряд и в карьере.
Наварро одержала третью победу над соперницей из топ-10 в сезоне и четвертую – в карьере.
Дальше она сыграет с Паулой Бадосой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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