Рублев о том, почему не выбрал бы Медведева своим экстренным контактом: «Ему все равно. Он будет спать или вообще не ответит»

Андрей Рублев не готов выбрать Даниила Медведева своим экстренным контактом

– Даниил Медведев сказал, что если выбирать из теннисистов, то его контактным лицом на случай экстренной ситуации были бы вы. А кто был бы вашим контактом?

– (Пауза.) Ну ему бы я точно не стал звонить (улыбается) . Потому что ему все равно. Он будет спать или вообще не ответит. Точно не он.