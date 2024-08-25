Нальди об уходе из команды Синнера: «Больно осознавать, что я больше не ее часть»
Физиотерапевт Джакомо Нальди написал пост об уходе из команды Янника Синнера.
Он стал одним из действующих лиц допингового скандала первой ракетки мира.
«Совершенно точно существует два пути правосудия: истинный, санкционированный судом, и тот (к сожалению, более эффективный), который осуществляет пресса. Последний слишком часто бывает поверхностным и редко основан на конкретных фактах, хотя в данном случае они даже были доступны публике. Как сторонний наблюдатель я всегда не понимал, в чем цель шумихи вокруг судебных разбирательств, если не в том, чтобы судить людей, создавать или разрушать их репутацию. Сегодня, когда я оказался главным героем, у меня есть подтверждение [этой теории]!
Полтора года назад я присоединился к фантастической команде из хороших людей и замечательных профессионалов. С ними я переживал минуты радости и боли, делился эмоциями, наслаждался победами и поражениями. С людьми из этой команды я установил прочную связь, но прежде всего мне удалось достичь целей, которые оставили нас в истории итальянского тенниса. Я горжусь тем, что был частью этой замечательной команды, осознаю, что приложил все усилия, был на 100% профессионалом – и даже больше. Ведь когда вкладываешь в дело свое сердце, то наверняка отдаешься ему больше чем на все 100. Больно осознавать, что я больше не часть этой команды, тяжело не присутствовать в боксе Янника и не болеть за него там, но скоро придется к этому привыкнуть.
Спасибо Ваньо [Симоне Ваньоцци], Даррену [Кейхиллу], Умбе [Умберто Ферраре], Чипо [Андреа Чиполле]. Это было прекрасное путешествие, незабываемая история. #Команда #1💪🏼.
Спасибо, Янник, и удачи, прекрасной тебе карьеры. Ты чемпион🦊. Продолжай «охоту»!
Наконец, спасибо всем людям, которые не делали поверхностных суждений в эти дни🙏🏻.
Джек», – написал Нальди в инстаграме.
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Занятно, что в своих показаниях он отрицал, что фитнес-тренер его предупреждал, как тот утверждал, а сам он никаких подозрительных знаков на флаконе спрея не видел, хотя там приличным шрифтом написано действующее вещество. Эта нестыковка четко указана. И возникает вопрос, почему фитнес-тренер выдал спрей без упаковки?
Возможно, что его и правда не держали в курсе мутных схем Янника, а при необходимости первым кинули под поезд, заранее ознакомившись с предыдущими похожими делами