Нальди об уходе из команды Синнера: «Больно осознавать, что я больше не ее часть»

Теги допинг ATP Янник Синнер Теннис

Физиотерапевт Джакомо Нальди написал пост об уходе из команды Янника Синнера.

Он стал одним из действующих лиц допингового скандала первой ракетки мира.

«Совершенно точно существует два пути правосудия: истинный, санкционированный судом, и тот (к сожалению, более эффективный), который осуществляет пресса. Последний слишком часто бывает поверхностным и редко основан на конкретных фактах, хотя в данном случае они даже были доступны публике. Как сторонний наблюдатель я всегда не понимал, в чем цель шумихи вокруг судебных разбирательств, если не в том, чтобы судить людей, создавать или разрушать их репутацию. Сегодня, когда я оказался главным героем, у меня есть подтверждение [этой теории]!

Полтора года назад я присоединился к фантастической команде из хороших людей и замечательных профессионалов. С ними я переживал минуты радости и боли, делился эмоциями, наслаждался победами и поражениями. С людьми из этой команды я установил прочную связь, но прежде всего мне удалось достичь целей, которые оставили нас в истории итальянского тенниса. Я горжусь тем, что был частью этой замечательной команды, осознаю, что приложил все усилия, был на 100% профессионалом – и даже больше. Ведь когда вкладываешь в дело свое сердце, то наверняка отдаешься ему больше чем на все 100. Больно осознавать, что я больше не часть этой команды, тяжело не присутствовать в боксе Янника и не болеть за него там, но скоро придется к этому привыкнуть.

Спасибо Ваньо [Симоне Ваньоцци], Даррену [Кейхиллу], Умбе [Умберто Ферраре], Чипо [Андреа Чиполле]. Это было прекрасное путешествие, незабываемая история. #Команда #1💪🏼.

Спасибо, Янник, и удачи, прекрасной тебе карьеры. Ты чемпион🦊. Продолжай «охоту»!

Наконец, спасибо всем людям, которые не делали поверхностных суждений в эти дни🙏🏻.

Джек», – написал Нальди в инстаграме.

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16 комментариев
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Мало того, что не извинился, так он даже ответственность публично признавать не хочет, 100% профессионал) Лишь обида, что из-за поднявшегося шума его пришлось в итоге уволить в качестве демедж контроля

Занятно, что в своих показаниях он отрицал, что фитнес-тренер его предупреждал, как тот утверждал, а сам он никаких подозрительных знаков на флаконе спрея не видел, хотя там приличным шрифтом написано действующее вещество. Эта нестыковка четко указана. И возникает вопрос, почему фитнес-тренер выдал спрей без упаковки?

Возможно, что его и правда не держали в курсе мутных схем Янника, а при необходимости первым кинули под поезд, заранее ознакомившись с предыдущими похожими делами
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Тебя(наказанный виновник) принесли в жертву репутации Синнера(безнаказанный виновник)
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Думаю, хорошое выходное пособие получил)
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Чувака взяли полтора года назад,как кабанчика которого потом кинут на съедение. Твои мысли о том,кто прав,кто виноват никого не волнуют.
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Отлично разыграли спектакль
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Мог бы не нюни распускать, а сдать допинговую схему, в которой его назначили крайним.
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Он не раскаялся ни в чём-нет упоминаний ни о порезе , ни о купленной мази для обработки пореза)) , ни о страшных ранах на теле Янника-комиссия поверила безоговорочно(((Смешно((( Самое печальное, что мы уже привыкли к таким справедливым вердиктам( Грустно(
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Странно. Почему он не выразил сожаление о допущенной ошибке?
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+6
Свою мисссию козла отпущения исполнил, можно уходить, наверняка достойную компенсацию получил, сейчас можно сколько угодно изображать обиженного🤷‍♀️
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Ответ Блинчик
Мог бы не нюни распускать, а сдать допинговую схему, в которой его назначили крайним.
Вы хоть примерно представляете сумму его золотого парашюта, чтоб давать подобные советы?
+7
-2
+5
Кажется, это называется "крокодиловы слезы"..
+5
-2
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Говорят, что крем с клобостеболом помогает от (душевных) ран и отпускается в Италии без рецепта.
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Резко перестал проигрывать Медведеву…. Слишком резко
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Ответ Alex19
Вы хоть примерно представляете сумму его золотого парашюта, чтоб давать подобные советы?
а вы?
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Ответ Alex19
Вы хоть примерно представляете сумму его золотого парашюта, чтоб давать подобные советы?
Тогда к чему вообще эти нюни? Просто поиграть на публику? Но публика уже научилась понимать, что на самом деле происходит.
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