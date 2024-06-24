Джокович об участии в «Уимблдоне»: «Если пойму, что могу играть близко к максимуму или на максимуме, то сыграю. Если нет, то дам шанс выступить кому-то другому»

Теги Новак Джокович травмы Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, при каком условии примет участие в «Уимблдоне».

В прошлом году серб дошел до финала.

«Я не буду играть только потому, что это «Уимблдон». Приму участие, только если точно пойму, что в достаточно хорошем состоянии, чтобы далеко пройти и бороться за титул.

Я не приехал сюда сыграть пару кругов. Я буду смотреть день за днем и сделаю выбор на основе того, какие ощущения будут у меня и у команды. Мы будем основываться на данных следующих четырех-шести дней. Если пойму, что могу играть близко к максимуму или на максимуме, то сыграю. Если нет, то дам шанс выступить кому-то другому.

Невозможно предугадать, что произойдет после того, как турнир для меня начнется. Но мне пока нравится моя траектория.

Я все еще не планирую завершать карьеру и это не мой последний «Уимблдон». Я хочу продолжать. Эта травма на «Ролан Гаррос» случилось в очень неподходящий момент на корте (во время матча четвертого круга – Sports). У меня впервые настолько серьезная травма колена, так что я стараюсь с ней справляться каждый день. Одно могу сказать точно – я потратил очень много часов на восстановление в последние две с половиной недели.

После операции я чувствовал, что точно попробую попасть на «Уимблдон», даже если многие считают это нереальным или неразумным. Многие люди рассуждают, не зная, через что мы проходим ежедневно, и это нормально. Но моя команда и я понимаем, что мы делаем ежедневно, чтобы я мог играть, поэтому я очень доволен тем, как сейчас двигаюсь на корте.

Мы делаем все постепенно, в соответствии с рекомендациями врачей. Они следят процессом с первого дня после операции. Меня бы здесь не было, если бы я не получил разрешение от медицинской команды. Они очень довольны тем, как все идет, поэтому я делаю все постепенно. Я пока не выкладываюсь на 100%, но надеюсь, что начну в ближайшие несколько дней».

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13 комментариев
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Ответ Йенс Мустерманн
Ну да, посмотрит, куда раскидают Карасика с Янником и потом уже решит. Боится их, так как понимает, что они его могут обыграть, а обоих подряд он не потянет.
Господи, Джокович априори не должен выходить на них обоих. Просто тупо посмотри рейтинг, если не можешь анализировать, то значит этого не дано...
+8
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+7
Верим, Легенда!
+7
-1
+6
Совершенно правильный подход, вот Маррей думает иначе, поэтому последние несколько сезонов просто позорится
+5
-1
+4
В первый раз на Большом Шлеме
Все карты путает не Надаль а Джокович
+2
0
+2
Ответ Sergei Gridushko
Господи, Джокович априори не должен выходить на них обоих. Просто тупо посмотри рейтинг, если не можешь анализировать, то значит этого не дано...
Джокович #2
В полуфинале по сетке #3/#4
С другой стороны #1
По сетке очевидно что такие встречи могут быть
+3
-1
+2
Чек в 40 тыс фунтов за отказ не лишний
+1
-1
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Уверен он поймёт что главное здоровье
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ни у одного нормального человека язык не повернется осуждать Новака за пропуск Уима, но он будет стараться порадовать всех истинных поклонников тенниса своей игрой как можно раньше
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