Джокович об участии в «Уимблдоне»: «Если пойму, что могу играть близко к максимуму или на максимуме, то сыграю. Если нет, то дам шанс выступить кому-то другому»

Новак Джокович рассказал, при каком условии примет участие в «Уимблдоне».

В прошлом году серб дошел до финала.

«Я не буду играть только потому, что это «Уимблдон». Приму участие, только если точно пойму, что в достаточно хорошем состоянии, чтобы далеко пройти и бороться за титул.

Я не приехал сюда сыграть пару кругов. Я буду смотреть день за днем и сделаю выбор на основе того, какие ощущения будут у меня и у команды. Мы будем основываться на данных следующих четырех-шести дней. Если пойму, что могу играть близко к максимуму или на максимуме, то сыграю. Если нет, то дам шанс выступить кому-то другому.

Невозможно предугадать, что произойдет после того, как турнир для меня начнется. Но мне пока нравится моя траектория.

Я все еще не планирую завершать карьеру и это не мой последний «Уимблдон». Я хочу продолжать. Эта травма на «Ролан Гаррос» случилось в очень неподходящий момент на корте (во время матча четвертого круга – Sports). У меня впервые настолько серьезная травма колена, так что я стараюсь с ней справляться каждый день. Одно могу сказать точно – я потратил очень много часов на восстановление в последние две с половиной недели.

После операции я чувствовал, что точно попробую попасть на «Уимблдон», даже если многие считают это нереальным или неразумным. Многие люди рассуждают, не зная, через что мы проходим ежедневно, и это нормально. Но моя команда и я понимаем, что мы делаем ежедневно, чтобы я мог играть, поэтому я очень доволен тем, как сейчас двигаюсь на корте.

Мы делаем все постепенно, в соответствии с рекомендациями врачей. Они следят процессом с первого дня после операции. Меня бы здесь не было, если бы я не получил разрешение от медицинской команды. Они очень довольны тем, как все идет, поэтому я делаю все постепенно. Я пока не выкладываюсь на 100%, но надеюсь, что начну в ближайшие несколько дней».