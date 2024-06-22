Джокович поедет на «Уимблдон», но пока не решил, сыграет ли (BBC)

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович поедет на «Уимблдон» и должен прибыть в понедельник.

Об этом сообщает BBC.

Тем не менее 24-кратный чемпион «Больших шлемов» пока не знает, сможет ли он сыграть.

17 дней назад серб перенес операцию на мениске. Он хочет потренироваться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, чтобы повысить шансы на участие в турнире.

«Уимблдон» начнется 1 июля.

36 комментариев
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Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Рафаэль Надаль так каждый турнир играет уже полгода ...
+18
-5
+13
Здоровья Величайшему! Ждём скорейшего восстановления и успешного возвращения.
Айде Nо1е, айде!
+17
-6
+11
Ответ Иван Дичковский
Пока что этот сезон один из самых слабых в карьере Джоковича, он довольно резко сдал после прошлого года где выиграл 3 шлема. На прошлом Итоговом когда в полуфинале и финале он последовательно обыграл Синнера и Алькараса многие его сторонники говорили что он ещё долго будет доминировать над молодёжью, но не тут то было, молодёжь провела работу над ошибками и сама доминирует в этом году над ним уверенно. Не только Синнер и Алькарас, но и Нарди, Табильо, Махач уже имеют опыт побед над ним.
Радио-Ваня, так Новак резко сдал, или молодёжь провела работу над ошибками?
Ты уж как-то определись.
А то валишь всё в одну кучу. Как обычно.
хехе))))
+12
-3
+9
Какой то кривой перевод
потренироваться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, чтобы повысить шансы на участие в турнире.
Может имелось ввиду попробовать пару тренировок чтоб понять сможет он выступить
+7
0
+7
я смотрю не слабо бомбануло у хейтеров)
но это мелочь, готовьтесь к тому что Новак скоро начнет всех выносить кто ему на пути попадется и не нойте что мы так не договаривались 😁
+6
0
+6
Ответ sedric
Играй, Джокович. Алькарасу нужен фартовый третий посев.
Половина алкараза и так начинает первой играть…еще и халявную сетку хотите?
+5
0
+5
Ответ Verdo
играть, что бы играть нет смысла, уим выиграет зверев
Он не в состоянии Хуркача брейкануть
+4
0
+4
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Сетку можно подпортить ...
+6
-2
+4
Ответ Alex Morhan
Рафаэль Надаль так каждый турнир играет уже полгода ...
Больше, намного дольше.
В Торонто-2021 Рафик снялся после жеребьёвки, когда ему не дали TUE. Испугался играть 1й же матч снова с Ллойдом Харрисом (которому накануне влетел в Вашингтоне), и уступил место своему корешу Феле Лопесу.
Это самый показательный случай. Но и до этого были, помельче.
+3
0
+3
Ответ sedric
Причем тут халявная сетка? Ее предугадать невозможно. Два из трех шлемов Алькараса взяты под третьим посевом. Так что если Джокович заберет себе второй посев и сыграет, а Алькарас сыграет под третьим, то я за)
Два раза подряд алкараз уим не возьмет, да еще и после победы на рг. Вспомните провалище в его игре после юсо-2022…
Это шлем синнера на этот раз…я так думаю
+4
-1
+3
Нынешний Новак добавляет интриги своим участием на шлемах, без него особо неинтересно смотреть .
+3
0
+3
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
А если нет, очередной побег?
+6
-4
+2
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Как делал Рафик всю свою карьеру
+8
-6
+2
Ответ Иван Дичковский
Пока что этот сезон один из самых слабых в карьере Джоковича, он довольно резко сдал после прошлого года где выиграл 3 шлема. На прошлом Итоговом когда в полуфинале и финале он последовательно обыграл Синнера и Алькараса многие его сторонники говорили что он ещё долго будет доминировать над молодёжью, но не тут то было, молодёжь провела работу над ошибками и сама доминирует в этом году над ним уверенно. Не только Синнер и Алькарас, но и Нарди, Табильо, Махач уже имеют опыт побед над ним.
Не молодёжь провела работу над ошибками, а Новак просел физически и главное психологически из-за потери мотивации в конце 2023
+1
0
+1
От всей души желаю Новаку скорейшего восстановления и отсутствие рецидива.

Уимблдон ждёт великого чемпиона
+1
0
+1
Ответ daiv18
Трава легче в плане нагрузок, так что провала не будет
Только вот Синнер в этом году другого уровня соперник
+1
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+1
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Успокойся
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Ответ Nottingham Forest
циркач дождется жеребьвки, если опять подсунут Этчеверри и прочих Гастонов, то так и быть сыграет
Циркач же карьеру завершил уже. Комментатор он
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Ответ Nike Borzov
Два раза подряд алкараз уим не возьмет, да еще и после победы на рг. Вспомните провалище в его игре после юсо-2022… Это шлем синнера на этот раз…я так думаю
Трава легче в плане нагрузок, так что провала не будет
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Ответ AFP1
не сыграет конечно.
кто наставил минусов, наверно ракетку не держали глоры...я поддерживаю Новака, но реально шансы сыграть на Уимблдоне 1 процент. после операции .можно и добить колено просто же в 5 сетовом формате на травматичном покрытии..но что объяснять это людям слепо ожидающих чудес
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