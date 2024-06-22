Джокович поедет на «Уимблдон», но пока не решил, сыграет ли (BBC)
Новак Джокович поедет на «Уимблдон» и должен прибыть в понедельник.
Об этом сообщает BBC.
Тем не менее 24-кратный чемпион «Больших шлемов» пока не знает, сможет ли он сыграть.
17 дней назад серб перенес операцию на мениске. Он хочет потренироваться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, чтобы повысить шансы на участие в турнире.
«Уимблдон» начнется 1 июля.
Айде Nо1е, айде!
Ты уж как-то определись.
А то валишь всё в одну кучу. Как обычно.
хехе))))
потренироваться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, чтобы повысить шансы на участие в турнире.
Может имелось ввиду попробовать пару тренировок чтоб понять сможет он выступить
но это мелочь, готовьтесь к тому что Новак скоро начнет всех выносить кто ему на пути попадется и не нойте что мы так не договаривались 😁
В Торонто-2021 Рафик снялся после жеребьёвки, когда ему не дали TUE. Испугался играть 1й же матч снова с Ллойдом Харрисом (которому накануне влетел в Вашингтоне), и уступил место своему корешу Феле Лопесу.
Это самый показательный случай. Но и до этого были, помельче.
Это шлем синнера на этот раз…я так думаю
Уимблдон ждёт великого чемпиона