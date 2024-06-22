Джокович поедет на «Уимблдон», но пока не решил, сыграет ли (BBC)

Новак Джокович поедет на «Уимблдон» и должен прибыть в понедельник.

Об этом сообщает BBC.

Тем не менее 24-кратный чемпион «Больших шлемов» пока не знает, сможет ли он сыграть.

17 дней назад серб перенес операцию на мениске. Он хочет потренироваться на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, чтобы повысить шансы на участие в турнире.

«Уимблдон» начнется 1 июля.