Черданцев о Дмитриевой: «Она всегда подсказывала, что нужно сделать, чтобы было лучше. При этом никогда не отчитывала за ошибки»

Теги Анна Дмитриева WTA Георгий Черданцев Теннис

Георгий Черданцев отраегировал на смерть Анны Дмитриевой.

«Я всегда немного завидовал теннисным комментаторам и тем, кто работал на олимпийских видах спорта. Потому что у них было гораздо больше возможностей общаться с Анной Владимировной Дмитриевой. Будучи потрясающе образованным и начитанным человеком, Анна Владимировна, представительница тогда, еще в советское время, совсем уж элитарного, «буржуазного» вида спорта – тенниса – она всегда несколько снисходительно относилась к футболу и футболистам. Когда Владимир Никитич Маслаченко предлагал ей какие-то творческие идеи, она всегда тихим голосом отвечала: «Володя, ну перестань, пожалуйста». С другой стороны, в первые годы существования НТВ-плюс она поощряла любую творческую деятельность молодежи. И всегда подсказывала, что нужно сделать, чтобы было лучше. При этом никогда не отчитывала за ошибки. Ибо сама прошедшая большой и успешный путь профессионального спорта и школу советского центрального телевидения прекрасно знала суть высказывания «без поражений не бывает побед».

Когда-то странным образом на учебной программе советского ТВ вдруг стали показывать «Уимблдон». С комментариями Анны Дмитриевой. Я узнал, кто такой Патрик Кэш и открыл для себя еще один замечательный вид спорта помимо футбола и хоккея. Голос Дмитриевой из учебной программы советского черного-белого ТВ с «Уимблдона» это те кирпичики, которые в результате и привели меня в эту необычную профессию – комментатор. 

Светлая память, Анна Владимировна. Я думаю, многие из тех, кто пришли в редакцию НТВ-плюс в конце 90-х могут сказать огромное спасибо Анне Владимировне за мудрость, веру в нас и поддержку в самые сложные моменты в начале нашего пути. А еще, конечно, для Анны Владимировны всегда человек в эфире это в первую очередь интеллект, высокий культурный уровень, не важно, о чем ты вещаешь, о спорте или о чем-то еще. Она поставила для нас эту планку на рекордную высоту, взять которую очень непросто».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
1987 год.. лето.. готовлюсь к вступительным экзаменам на Физтех.. но как, скажите, можно готовиться к камим то экзаменам, когда по 2х2 показывают весь день Уимблдон.. а за микрофоном Анна Дмитриева
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий