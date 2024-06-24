Черданцев о Дмитриевой: «Она всегда подсказывала, что нужно сделать, чтобы было лучше. При этом никогда не отчитывала за ошибки»

Георгий Черданцев отраегировал на смерть Анны Дмитриевой.

«Я всегда немного завидовал теннисным комментаторам и тем, кто работал на олимпийских видах спорта. Потому что у них было гораздо больше возможностей общаться с Анной Владимировной Дмитриевой. Будучи потрясающе образованным и начитанным человеком, Анна Владимировна, представительница тогда, еще в советское время, совсем уж элитарного, «буржуазного» вида спорта – тенниса – она всегда несколько снисходительно относилась к футболу и футболистам. Когда Владимир Никитич Маслаченко предлагал ей какие-то творческие идеи, она всегда тихим голосом отвечала: «Володя, ну перестань, пожалуйста». С другой стороны, в первые годы существования НТВ-плюс она поощряла любую творческую деятельность молодежи. И всегда подсказывала, что нужно сделать, чтобы было лучше. При этом никогда не отчитывала за ошибки. Ибо сама прошедшая большой и успешный путь профессионального спорта и школу советского центрального телевидения прекрасно знала суть высказывания «без поражений не бывает побед».

Когда-то странным образом на учебной программе советского ТВ вдруг стали показывать «Уимблдон». С комментариями Анны Дмитриевой. Я узнал, кто такой Патрик Кэш и открыл для себя еще один замечательный вид спорта помимо футбола и хоккея. Голос Дмитриевой из учебной программы советского черного-белого ТВ с «Уимблдона» это те кирпичики, которые в результате и привели меня в эту необычную профессию – комментатор.

Светлая память, Анна Владимировна. Я думаю, многие из тех, кто пришли в редакцию НТВ-плюс в конце 90-х могут сказать огромное спасибо Анне Владимировне за мудрость, веру в нас и поддержку в самые сложные моменты в начале нашего пути. А еще, конечно, для Анны Владимировны всегда человек в эфире это в первую очередь интеллект, высокий культурный уровень, не важно, о чем ты вещаешь, о спорте или о чем-то еще. Она поставила для нас эту планку на рекордную высоту, взять которую очень непросто».