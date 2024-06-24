Рабинер о Дмитриевой: «Я ни разу не слышал о ней вообще ничего плохого»

Игорь Рабинер отреагировал на смерть Анны Дмитриевой.

«Умерла Анна Владимировна Дмитриева – человек, комментатор и руководитель спортивного телевидения, который всегда был для меня воплощением слова «интеллигентность». Я обожал то, как она комментировала теннис, – с сочетанием знания предмета большого игрока, прекрасного русского языка, очень приятного голоса и совершенно авторской, ни на кого не похожей интонации. И, чтобы передать эмоцию, ей вообще не надо было рвать глотку. У нее спокойным ровным голосом получалось сказать намного больше, чем кому-то – оглушая децибелами.

Все, что говорили коллеги о том, как она руководила «НТВ-плюс», подхватив канал у очень рано ушедшего Алексея Буркова, тоже говорило о ее мудрости и достоинстве. Я ни разу не слышал о ней вообще ничего плохого. Не помню, чтобы на нее кто-то когда-то всерьез обижался, и даже если она принимала решения не в пользу кого-то (а как иначе в управленческой работе?), ни от кого и никогда не помню, чтобы ее упрекали в несправедливости и – упаси Боже – непорядочности. Это вообще было исключено.

Зато сколько комментаторов моего и следующих поколений, благодарны ей за попадание в профессию и рост в ней...

Мы с Анной Владимировной, к сожалению, почти не были знакомы, не пересеклись дороги нигде – о чем всегда жалел. Поэтому мне вспоминать о ней, увы, нечего. Но расскажут какие-то истории сегодня многие.

И очень больно, что два человека, которые сделали бы это очень сильно и талантливо, уже никогда ничего не расскажут, – Юрий Розанов и Василий Уткин.

Таким был масштаб ее учеников. Что говорит и о масштабе учителя.

Светлая память».