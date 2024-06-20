Дрэйпер прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве

Теги ATP cinch Championships Карлос Алькарас Джек Дрэйпер Теннис

Джек Дрэйпер обыграл Карлоса Алькараса во втором круге в Лондоне – 7:6(3), 6:3. Испанец не защитил титул.

Алькарас – соперник с самый высоким рейтингом, которого побеждал Дрэйпер. Ранее им был №5 Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Канаде в 2022-м.

Баланс британца в матчах против представителей первой пятерки стал 2:5.

Дрэйпер выиграл седьмой матч подряд и прервал восьмиматчевую победную серию Алькараса. Кроме того, Дрэйпер прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве, начавшуюся в Queen’s Club в прошлом году.

Он вышел в пятый четвертьфинал в сезоне (два на харде, один на грунте, два на траве).

Теперь он поборется с Томми Полом.

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слабовато карасик выступил. Играл не собранно как то, не справлялся с косыми подачами Дрейпера.
+6
0
+6
Джокович приедет на Уимблдон (он в этом случае второй сеяный), Алькараса и Синнера посеют в одну половину, и с ними Хуркача, Дрейпера и Берреттини. Джокович опять выйдет в четвертьфинале на Рууда или Рублёва. В общем, всё как обычно.
+10
-4
+6
Джек красавчик. В шикарной форме. Наверное, лучший его матч в карьере, из всех, что я видел. Карлос приехал больше устраивать шоу после вечеринок на Ибице. Но, те вечеринки он заслужил, чего уж.
+11
-6
+5
Ответ Onimaxiis
Слабовато карасик выступил. Играл не собранно как то, не справлялся с косыми подачами Дрейпера.
Сегодня Испания играет, ему не до тенниса
+5
0
+5
Дрэйпер был очень хорош в этом матче. С такой игрой на Уиме фаворитам с ним будет не просто. Другой вопрос как он по физике будет справляться в играх с 4-5 сетами.
+5
-1
+4
Ответ S.Graf
Зря Карасик торопился посмотреть ногомячЪ, и выбирал себе время начала матча. Теперь до окончания Уима Новак останется на 2й строчке. Гарантированно. За Ибицу!
кстати дружище ты был не прав когда уверял нас Карась обязательно доберется до полуфинала и останется 2-м в рейтинге 😜
+4
0
+4
Ответ sedric
Джек красавчик. В шикарной форме. Наверное, лучший его матч в карьере, из всех, что я видел. Карлос приехал больше устраивать шоу после вечеринок на Ибице. Но, те вечеринки он заслужил, чего уж.
https://i.ibb.co/2vhpPDc/GQS3u-El-XUAA4qi-E.jpg
Чехол)🤭
+6
-3
+3
Ответ Stas Salesov
https://i.ibb.co/2vhpPDc/GQS3u-El-XUAA4qi-E.jpg Чехол)🤭
Это называется нарциссизм, no? Легкая форма болезни, no?

Кстати, Сафин в конце своих фраз во время интервью добавлял "yes?", это выглядело так же странно, как Рафазаевское "no?"
+3
-1
+2
Ответ TennisGeek
Джокович приедет на Уимблдон (он в этом случае второй сеяный), Алькараса и Синнера посеют в одну половину, и с ними Хуркача, Дрейпера и Берреттини. Джокович опять выйдет в четвертьфинале на Рууда или Рублёва. В общем, всё как обычно.
ах-ха-ха 😊
другой прогноз - Джок и Карлос в полуфинале, в другом - Синнер и Зверев
+2
0
+2
Карлос сделал великое дело на Ролан Гаррос, всё остальное бонусом. А хейтеры могут смеяться, Карлос много раз своими большими победами им отаветит красиво.
Многие критиковали Карлоса за провальный грунтовый сезон до Ролан Гаррос начиная Буэнос-Айресом и заканчивая Римом, но самый главный турнир именно он выиграл.
+1
0
+1
бай-бай Карасик, лети на Ибицу повеселись еще недельку)
+6
-5
+1
Ответ Onimaxiis
Слабовато карасик выступил. Играл не собранно как то, не справлялся с косыми подачами Дрейпера.
Все так, просто Алькарасу на траве как и в прошлом году нужно было несколько матчей набрать уверенность. А тут ему во втором круге встретился очень крепкий игрок, а Дрейпер еще и выиграл травяной турнир на прошлой неделе, поэтому на кураже. Но на Уимбе ему будет проще, среди не сеяных не вижу угрозы кроме Береттини в первых двух кругах, а это - 6+ сетов, а там после 3го будет зависить от жеребьевки.
+1
0
+1
Зря Карасик торопился посмотреть ногомячЪ, и выбирал себе время начала матча.
Теперь до окончания Уима Новак останется на 2й строчке. Гарантированно.
За Ибицу!
+6
-6
0
Джек молодец, достойный британец нового поколения.
0
0
0
Существенно повлияло на результат изменение отсчета времени. Игроки привыкли к другому регламенту. Ципас тоже недоволен
0
0
0
Ответ Ан Кот
кстати дружище ты был не прав когда уверял нас Карась обязательно доберется до полуфинала и останется 2-м в рейтинге 😜
пруфы))))
Карась 3й в лайве. И если не выйдет в финал Лондона, 3м и останется до окончания Уима.
Маловероятно, канешн. Но всяко быват.
(с)
https://www.sports.ru/tennis/1116163922-zherebevka-uimbldona-projdet-28-iyunya.html?comment_id=11026466%C2%A6news%C2%A61116163922
+2
-2
0
Ответ S.Graf
пруфы)))) Карась 3й в лайве. И если не выйдет в финал Лондона, 3м и останется до окончания Уима. Маловероятно, канешн. Но всяко быват. (с) https://www.sports.ru/tennis/1116163922-zherebevka-uimbldona-projdet-28-iyunya.html?comment_id=11026466%C2%A6news%C2%A61116163922
так я и имел ввиду твое "маловероятно",
оказалось очень даже вероятно и гораздо раньше чем выход в финал 😁
0
0
0
Ответ TennisGeek
Джокович приедет на Уимблдон (он в этом случае второй сеяный), Алькараса и Синнера посеют в одну половину, и с ними Хуркача, Дрейпера и Берреттини. Джокович опять выйдет в четвертьфинале на Рууда или Рублёва. В общем, всё как обычно.
Какого Рууда, он на траве если повезет в лучшем случае до 3 круга дойдет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий