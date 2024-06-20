Дрэйпер прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве
Джек Дрэйпер обыграл Карлоса Алькараса во втором круге в Лондоне – 7:6(3), 6:3. Испанец не защитил титул.
Алькарас – соперник с самый высоким рейтингом, которого побеждал Дрэйпер. Ранее им был №5 Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Канаде в 2022-м.
Баланс британца в матчах против представителей первой пятерки стал 2:5.
Дрэйпер выиграл седьмой матч подряд и прервал восьмиматчевую победную серию Алькараса. Кроме того, Дрэйпер прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве, начавшуюся в Queen’s Club в прошлом году.
Он вышел в пятый четвертьфинал в сезоне (два на харде, один на грунте, два на траве).
Теперь он поборется с Томми Полом.
Чехол)🤭
Кстати, Сафин в конце своих фраз во время интервью добавлял "yes?", это выглядело так же странно, как Рафазаевское "no?"
другой прогноз - Джок и Карлос в полуфинале, в другом - Синнер и Зверев
Многие критиковали Карлоса за провальный грунтовый сезон до Ролан Гаррос начиная Буэнос-Айресом и заканчивая Римом, но самый главный турнир именно он выиграл.
Теперь до окончания Уима Новак останется на 2й строчке. Гарантированно.
За Ибицу!
Карась 3й в лайве. И если не выйдет в финал Лондона, 3м и останется до окончания Уима.
Маловероятно, канешн. Но всяко быват.
(с)
https://www.sports.ru/tennis/1116163922-zherebevka-uimbldona-projdet-28-iyunya.html?comment_id=11026466%C2%A6news%C2%A61116163922
оказалось очень даже вероятно и гораздо раньше чем выход в финал 😁