обыграл во втором круге в Лондоне – 7:6(3), 6:3. Испанец не защитил титул.

Алькарас – соперник с самый высоким рейтингом, которого побеждал Дрэйпер. Ранее им был №5 на «Мастерсе» в Канаде в 2022-м.

Баланс британца в матчах против представителей первой пятерки стал 2:5.

Дрэйпер выиграл седьмой матч подряд и прервал восьмиматчевую победную серию Алькараса. Кроме того, Дрэйпер прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве, начавшуюся в Queen’s Club в прошлом году.

Он вышел в пятый четвертьфинал в сезоне (два на харде, один на грунте, два на траве).

Теперь он поборется с .