Азаренко об отдыхе с сыном: «Ходили на матч Хорватии и Испании в Берлине. Атмосфера там была потрясающей»

Теги WTA Виктория Азаренко Bett1open Теннис

Виктория Азаренко рассказала, как проводит выходные с сыном Лео в Берлине.

Во втором круге белоруска обыграла Зейнеп Сенмез – 6:3, 6:3.

Во время интервью на корте к Азаренко присоединился сын. Теннисистку спросили, что она будет делать в свой выходной.

В: Что думаешь? Может, «Леголенд»?

Л: Может, да.

А: Мы смотрели много футбола, ходили на матч Хорватии и Испании здесь, в Берлине. Атмосфера там была потрясающей. Так что постараемся что-то найти.

Берлин хорош с точки зрения искусства, а мы сейчас им интересуемся. Так что, может, мы походим по каким-то магазинам и потом порисуем.

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