Фриц, в 2021-м восстановившийся от такой же травмы, как у Джоковича: «Он вполне сможет сыграть на «Уимблдоне» 

Тэйлор Фриц прокомментировал вероятность участия Новака Джоковича в «Уимблдоне».

В 2021-м Фриц получил точно такую же травму во время «Ролан Гаррос» и покинул корт на коляске. Через 20 дней после операции на правом колене американец выиграл матч.

Фритц рассказал, что серб «связался» с ним и «задал несколько вопросов».

«Я рассказал ему, как все было у меня. Многое зависит от воспаления и того, какая на него идет реакция.

Новак вполне сможет сыграть. У меня было то же самое, что у него, и я играл. Разумеется, я не претендовал на титул, а просто вышел выиграть пару матчей, но это возможно.

После операции я не мог даже ходить. Люди разные, но это одна и та же травма. Все сводится к степени воспаления.

Но практически сразу же силы возвращаются на 100%. Беспокоит только воспаление после самой операции. Если получится его снять и начать играть, не провоцируя заново, то все будет в порядке.

Я занималась по три-четыре часа, делал много заморозок, старался придерживаться диеты, которая не должна была вызвать дополнительного воспаления, потому что хотел сыграть на «Уимблдоне».

Но для меня все было немного иначе. Если Новак едет на «Уимблдон», он хочет там победить. Играть целый турнир – это совсем другое, чем я в то время. Я все равно был низко посеян, и победы в паре матчей тогда были для меня впечатляющими результатами».