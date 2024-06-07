Алькарас 11-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Янника Синнера со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Испанец 11-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 11:1.

В финале парижского «Большого шлема» Алькарас сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом.

18 комментариев
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Ответ deligy
Написать от кого поражение, это сложно)
От Берреттини на АО-2022.
+18
0
+18
Написать от кого поражение, это сложно)
+12
0
+12
Синнер круто играл, даже уступая. большое уважение!
+7
0
+7
Ответ Евгений Птицын
От Берреттини на АО-2022.
Причем на супертае, зрелищный был матч
+5
0
+5
Карлос с заслуженной победой! Один из самых зрелищных матчей турнира!
+6
-2
+4
Карлито самый мощный игрок для пятисетовиков.. идет по пути Рафы и Ноле..
+3
0
+3
испанский кеналог рулит
+2
0
+2
Ответ Евгений Птицын
От Берреттини на АО-2022.
спасибо
+2
0
+2
Если Кисочкин выйдет в финал и снова проиграет думаю для него это будет трагедией
+1
0
+1
Монстр в хорошем смысле 💪🏼
+1
0
+1
Ответ scanner c
Если Кисочкин выйдет в финал и снова проиграет думаю для него это будет трагедией
Конец, - подумал Штирлиц
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Могу вам только посочувствовать)🤝
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Карасик самый настоящий уникум в плане физики, как и Рафик. Многие в подобном возрасте попросту не смогут дотянуть до такого количества пятых сетов, а тут 90%+ побед.
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Выносливый, значит, Карась.
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С победой Карлоса...
Но от матча какое то странное впечатление...Вроде бы играют лучшие в мире.... Но блин ну вот нет того драйва который был почти 20 лет назад в матчах Надаля и Федерера... Причём драйв у них них был на любом покрытии....
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Вааамоф Кааарлоф
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Как и ожидалось матч получился просто блистательный. Оба были достойны финала. Эти парни будут еще не раз сражаться на всех крупных турнирах. Карлосу удачи в финале. Яннику не унывать. Это спорт. Вы оба молодцы👍👍👍.
+2
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