Алькарас 11-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение

Третья ракетка мира в третьем круге « » обыграл со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Испанец 11-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 11:1.

В финале парижского «Большого шлема» Алькарас сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом.