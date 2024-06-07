Алькарас 11-й раз выиграл пятисетовик. У него лишь одно поражение
Третья ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Янника Синнера со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.
Испанец 11-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 11:1.
В финале парижского «Большого шлема» Алькарас сыграет с Александром Зверевым или Каспером Руудом.
Но от матча какое то странное впечатление...Вроде бы играют лучшие в мире.... Но блин ну вот нет того драйва который был почти 20 лет назад в матчах Надаля и Федерера... Причём драйв у них них был на любом покрытии....