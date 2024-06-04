Алькарас – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Ставки на теннис Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Сразу после Открытого чемпионата Франции расклад сил в мужском теннисе поменяется. Место первой ракетки мира впервые займет Янник Синнер. Его соперником по полуфиналу станет испанец Карлос Алькарас, который в случае победы на турнире станет вторым. Матч состоится 7 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

Поставь на этот исход с фрибетом 3 000₽

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Оба теннисиста обращали на себя внимание еще будучи тинейджерами, обоим прочили большое будущее, но важно было показать себя в деле. Первому это удалось Карлосу Алькарасу, который сначала выиграл US Open, а затем Уимблдон. В начале нынешнего сезона Синнер ответил победой на Australian Open. Некоторые считают, что мы станем свидетелями досрочного финала. Тем интереснее будет наблюдать за поединком, в котором букмекеры отдают преимущество испанцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,61, успех Янника оценивается коэффициентом 2,34.

Личные встречи

Теннисисты играют друг с другом начиная с 2019 года. Счет личных встреч 5 – 4 в пользу Алькараса. На грунтовом покрытии они встречались дважды и выиграли друг у друга по одному разу. Представляем результаты трех последних матчей по сетам.

  • 16.03.2024. Карлос Алькарас 2 : 1 Янник Синнер
  • 03.10.2023. Янник Синнер 2 : 0 Карлос Алькарас
  • 31.03.2023. Янник Синнер 2 : 1 Карлос Алькарас

Ролан Гаррос: Карлос Алькарас – Янник Синнер прямая трансляция матча 07.06.2024

Карлос Алькарас

Довольно неожиданно, что испанец, который любит и умеет играть на грунте, пока не выигрывал Ролан Гаррос, впрочем, и попыток было немного. На нынешнем турнире он ни в одном матче не давал усомниться в превосходстве над своими соперниками. Многие полагали, что сложным получится поединок в четвертьфинале против Стефаноса Циципаса, но и там Карлос выиграл уверенно в трех сетах.

Янник Синнер

Новость о том, что итальянец станет первой ракеткой мира пришла после того, как Новак Джокович снялся с турнира. Синнер долго шел к этому достижению, но теперь нужно на корте продемонстрировать, что он достоин быть первым в матче с таким же сильным соперником. К тому же Янник выступает на Roland Garros 2024 не менее уверенно. В пяти матчах он отдал своим соперникам лишь один сет.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий