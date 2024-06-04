Алькарас – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Сразу после Открытого чемпионата Франции расклад сил в мужском теннисе поменяется. Место первой ракетки мира впервые займет Янник Синнер. Его соперником по полуфиналу станет испанец Карлос Алькарас, который в случае победы на турнире станет вторым. Матч состоится 7 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Оба теннисиста обращали на себя внимание еще будучи тинейджерами, обоим прочили большое будущее, но важно было показать себя в деле. Первому это удалось Карлосу Алькарасу, который сначала выиграл US Open, а затем Уимблдон. В начале нынешнего сезона Синнер ответил победой на Australian Open. Некоторые считают, что мы станем свидетелями досрочного финала. Тем интереснее будет наблюдать за поединком, в котором букмекеры отдают преимущество испанцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,61, успех Янника оценивается коэффициентом 2,34.

Личные встречи

Теннисисты играют друг с другом начиная с 2019 года. Счет личных встреч 5 – 4 в пользу Алькараса. На грунтовом покрытии они встречались дважды и выиграли друг у друга по одному разу. Представляем результаты трех последних матчей по сетам.

16.03.2024. Карлос Алькарас 2 : 1 Янник Синнер

03.10.2023. Янник Синнер 2 : 0 Карлос Алькарас

31.03.2023. Янник Синнер 2 : 1 Карлос Алькарас

Ролан Гаррос: Карлос Алькарас – Янник Синнер прямая трансляция матча 07.06.2024

Карлос Алькарас

Довольно неожиданно, что испанец, который любит и умеет играть на грунте, пока не выигрывал Ролан Гаррос, впрочем, и попыток было немного. На нынешнем турнире он ни в одном матче не давал усомниться в превосходстве над своими соперниками. Многие полагали, что сложным получится поединок в четвертьфинале против Стефаноса Циципаса, но и там Карлос выиграл уверенно в трех сетах.

Янник Синнер

Новость о том, что итальянец станет первой ракеткой мира пришла после того, как Новак Джокович снялся с турнира. Синнер долго шел к этому достижению, но теперь нужно на корте продемонстрировать, что он достоин быть первым в матче с таким же сильным соперником. К тому же Янник выступает на Roland Garros 2024 не менее уверенно. В пяти матчах он отдал своим соперникам лишь один сет.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024