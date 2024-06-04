Ролан Гаррос: Карлос Алькарас – Янник Синнер прямая трансляция матча 07.06.2024

Многие любители тенниса находятся в предвкушении новой эпохи, которая придет на смену большой тройке. Два представителя этой эпохи Карлос Алькарас и Янник Синнер встретятся в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 7 июня, начало матча не ранее 15:30 по московскому времени.

Теннисисты проведут поединок на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Испанец Карлос Алькарас двукратный победитель турниров Большого шлема. В 2022 году он выиграл US Open, а в 2023 году Уимблдон. В коллекции есть мэйджоры на харде и на траве, а вот на грунте пока победить не удается. Лучшее достижение — выход в полуфинал в прошлом сезоне, где Карлос уступил будущему победителю Новаку Джоковичу. Алькарас взобрался на теннисный Олимп в 2022 году и стал первой ракеткой мира, но на вершине продержался сравнительно недолго. Результаты были хорошими, все же на счету испанца уже 13 титулов на турнирах АТР, но во второй половине прошлого сезона случилась травма, и свои лучшие кондиции Карлос так и не набрал. Править вновь стал Новак Джокович. Но судя по последним событиям, все меняется. Более того, в случае победы Алькараса на турнире, Джокович окажется на третьей строчке рейтинга. Проблем с прохождением сетки в этот раз у испанца не было. Самым большим конкурентом представлялся Стефанос Циципас, набравший хорошую форму, но максимум, чего удалось добиться греку, это дойти до тай-брейка во втором сете. В остальном он действовал не всегда собранно, что было только на руку Карлосу.

Алькарас – Синнер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вот кто точно будет очень внимателен и сконцентрирован, так это Янник Синнер. Если вторая половина прошлого сезона у Алькараса больше ушла на восстановление и обретение своей игры, то итальянец, напротив, в этот период заиграл в свой лучший теннис. Он начал штамповать титулы один за другим и создавать конкуренцию Джоковичу. В итоге все это привело к вполне закономерной победе на Australian Open, хотя в финале ему пришлось отыгрываться со счета 0 – 2 по сетам в поединке против россиянина Даниила Медведева. Затем последовали еще две победы на харде в Роттердаме и Майами. Начало грунтового сезона оказалось несколько скомканным. В Монако Синнер дошел только до полуфинала, где уступил Стефаносу Циципасу, а в Мадриде вышел в четвертьфинал, но вынужден был сняться из-за микротравмы, чтобы не рисковать перед мэйджором. Решение оказалось правильным. На Ролан Гаррос Синнер в пяти матчах отдал своим соперникам лишь один сет. Очень настойчивым оказался хозяин турнира Корентен Муте. Плюс в четвертьфинале в третьем сете дело дошло до тай-брейка в поединке с Григором Димитровым. В понедельник Янник Синнер станет первой ракеткой мира.

Синнер с Алькарасом встречались на различных турнирах девять раз. Пока испанец ведет со счетом 5 – 4, на грунте ничья 1 – 1. Букмекеры считают шансы Карлоса более предпочтительными. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,61, выигрыш Янника оценивается коэффициентом 2,34.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024