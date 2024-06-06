Ролан Гаррос. Расписание 7 июня. Синнер сыграет с Алькарасом вторым запуском, Зверев с Руудом – вечером
«Ролан Гаррос» выложил расписание на 7 июня, 13-й игровой день.
Встречи на Корте имени Филиппа Шатрие начнутся в 12:00 по московскому времени с матча тенниса на колясках. После этого состоятся мужские полуфиналы:
- (не ранее 15:30 мск) Янник Синнер (2) – Карлос Алькарас (3)
- (не ранее 18:30 мск) Александр Зверев (4) – Каспер Рууд (7)
Расписание остальных кортов будет здесь.
Очень уж байтит матч
Но, пожалуй, посмотреть матч Синнера с Алькатрасом все же стоит, думаю, шоу будет что надо.))
Понятно, что расписание, график, время на отдых, то да сё. nextNextGen’ы играли на день раньше NeхtGen’ов.
Но всё же, забавно.
Посмотрим, на что гораздо вот это вот "будущее".