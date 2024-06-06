Ролан Гаррос. Расписание 7 июня. Синнер сыграет с Алькарасом вторым запуском, Зверев с Руудом – вечером

« » выложил расписание на 7 июня, 13-й игровой день.

Встречи на Корте имени Филиппа Шатрие начнутся в 12:00 по московскому времени с матча тенниса на колясках. После этого состоятся мужские полуфиналы:

(не ранее 15:30 мск) (2) – (3)

(не ранее 18:30 мск) (4) – (7)

Расписание остальных кортов будет здесь.