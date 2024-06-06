Ролан Гаррос. Расписание 7 июня. Синнер сыграет с Алькарасом вторым запуском, Зверев с Руудом – вечером

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

«Ролан Гаррос» выложил расписание на 7 июня, 13-й игровой день.

Встречи на Корте имени Филиппа Шатрие начнутся в 12:00 по московскому времени с матча тенниса на колясках. После этого состоятся мужские полуфиналы:

Расписание остальных кортов будет здесь.

5 комментариев
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Белая зависть ко всем, кто не пропустит битву титанов современного тенниса. Увы, не смогу, надеюсь будет жаришка как на US Open
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Придётся вклинить в рабочий график
Очень уж байтит матч
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После того, как Новак получил травму мениска и снялся с турнира, особого настроения смотреть турнир уже нет, даже хорошо, что я сейчас в отпуске, есть возможность немного перезагрузиться.
Но, пожалуй, посмотреть матч Синнера с Алькатрасом все же стоит, думаю, шоу будет что надо.))
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Оу, "будущее тенниса" Си-Ка на разогреве у (уже) матёрых (почти) ветеранов.
Понятно, что расписание, график, время на отдых, то да сё. nextNextGen’ы играли на день раньше NeхtGen’ов.
Но всё же, забавно.
Посмотрим, на что гораздо вот это вот "будущее".
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Второй год повторяется все та же история. Исходя из результата первого матча, можно выбрать, за кого болеть во втором)
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