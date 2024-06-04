Жабер о том, что женщины не провели ни одного вечернего матча на «Ролан Гаррос»: «Мы заслуживаем более грамотного расписания»

Онс Жабер высказалась о вечерних матчах на «Ролан Гаррос».

– Я видел, как вы поприветствовали друг друга с Джоковичем: он назвал вас министром счастья, а вы его – министром поздно заканчивающихся матчей. У женщин за весь турнир не было ни одного матча в вечернюю сессию. Что вы об этом думаете?

– Я могу очень много говорить на эту тему. Как вы уже сказали, было 10 вечерних матчей, все мужские. Я и не ожидала, что женские матчи поставят на поздний вечер, но играть четвертьфинал в 11 утра – неприятная история. Мы заслуживаем быть здесь. Играть во второй половине дня лучше. Будет больше зрителей, больше наполняемость стадиона. Появятся вип-гости – все как обычно.

Но я очень надеюсь, как уже говорила, что контракт с [Amazon] Prime будет обсуждаться. Я правда не понимаю все тонкости, даже для мужчин. Для них играть так поздно после полуночи тоже не очень хорошо. Вчера мы видели, как тяжело было Новаку из-за колена.

А это произошло из-за того, что он не смог правильно восстановиться? Думаю, все теннисисты – и мужчины, и женщины – заслуживают большего. Мы заслуживаем более грамотного расписания.

Об этом говорили и в Австралии. И продолжаем здесь. Даже вам, журналистам, тоже должно быть не очень здорово из-за этих ночных матчей. Я говорю за всех.

Так что нам нужна зарплата повыше (улыбается). Нет, я шучу. Но кто знает? Нам нужно найти выход, который устроит всех – игроков, журналистов, всю команду. Болдети маленькие, а они тоже остаются на кортах допоздна. Не знаю, логична ли вообще вся эта ситуация.