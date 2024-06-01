Таусон – Жабер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вторая неделя Открытого чемпионата Франции по теннису время борьбы за выход в четвертьфинал. Одними из претенденток являются датчанка Клара Таусон и Онс Жабер из Туниса. Их матч состоится 2 июня на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Онс Жабер уже более десяти лет выступает в профессиональном теннисе. На ее счету пять титулов на турнирах WTA, она трижды играла в финалах турниров Большого шлема, дважды подряд на Уимблдоне. Клара Таусон обладает гораздо меньшим опытом. Ее выход в четвертый круг Ролан Гаррос высшее достижение в карьере на мэйджорах. Букмекеры отдают довольно большое преимущество туниске. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,67, успех датчанки оценивается коэффициентом 2,23.

Личные встречи

Ранее теннисистки друг с другом на теннисных турнирах не встречались. Поединок на Roland Garros будет первым очным.

Ролан Гаррос: Клара Таусон – Онс Жабер прямая трансляция матча 02.06.2024

Клара Таусон

Датчанка неудачно начала нынешний сезон. На протяжении нескольких месяцев она не могла пройти на турнирах WTA дальше второго круга. Зато неплохо получилось на челленджере в Португалии, где она решила подготовиться к Ролан Гаррос. Там Клара дошла до финала. Правда, затем в Риме и Мадриде вновь выиграла лишь по одному матчу. Сейчас Таусон показывает довольно высокий уровень тенниса и наверняка навяжет борьбу сопернице.

Онс Жабер

Если Таусон долгое время не могла в нынешнем сезоне преодолеть барьер второго круга, то у Онс Жабер все было еще хуже. С января по середину апреля туниска участвовала в семи турнирах WTA, но только в трех случаях смогла выйти во второй круг, в остальных случаях проигрывала сразу. Более удачным получилось начало грунтового сезона. В Мадриде Онс смогла дойти до полуфинала. Сейчас мы видим продолжение. Ей вполне по силам победить Таусон в предстоящей игре.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024