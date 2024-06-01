Ролан Гаррос: Клара Таусон – Онс Жабер прямая трансляция матча 02.06.2024

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Нынешний Roland Garros стал для некоторых теннисисток первым турниром Большого шлема, где они смогли выйти в четвертый круг. К ним относится датчанка Клара Таусон, которая за выход в четвертьфинал будет встречаться с девятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Соперницы будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Клара Таусон подавала большие надежды в юном возрасте. В 2019 году датчанка смогла выиграть юниорский Открытый чемпионат Австралии, была первым номером в рейтинге, но переход во взрослый теннис пока дается непросто. Успешным для Клары можно назвать 2021 год, когда она выиграла два 125-тысячника WTA. Тогда же она стала без квалификации напрямую попадать в основную сетку турниров Большого шлема, а год закончила на 44 позиции в рейтинге. С тех пор прогресса не наблюдается. В хорошие для себя игровые периоды Таусон может проходить довольно далеко по сетке различных турниров, но не более. Начало нынешнего сезона было не слишком удачным. С января по апрель на всех турнирах датчанка не могла пройти дальше второго круга. Относительно успешной была подготовка к Ролан Гаррос. Таусон участвовала в челленджере в Португалии, но уступила в финале. Тем удивительнее сегодняшний успех Клары. Во втором круге в трех сетах она выбила девятую сеяную Алену Остапенко. В двух других матчах против Татьяны Марии из Германии и Софии Кенин из США для победы Таусон понадобилось по два сета.

Таусон – Жабер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Онс Жабер в туре уважают все за ее преданность теннису и человеческие качества. Туниска давно заслужила титула на турнире Большого шлема, но завоевать его ей никак не удается. Трижды на протяжении своей довольно продолжительной карьеры она была в шаге от триумфа. Два года подряд играла в финале Уимблдона, но совершенно неожиданно уступала Елене Рыбакиной и Маркете Вондроушовой. Еще один финал был у Онс на Открытом чемпионате США, там она проиграла Иге Швентек. Во Франции пока высшее достижение прошлогодний четвертьфинал. Сейчас она вполне может повторить тот успех, если проведет поединок собранно. Иногда в ее матчах случаются провалы. Если соперницы менее опытные, то им не хватает сил и времени, чтобы дожать Жабер, как это было, например, во втором круге, когда туниска вчистую проиграла второй сет Камиле Осорио из Колумбии. Зато в третьем круге против Лейлы Фернандес Онс держала себя в тонусе и выиграла в двух сетах с одним тай-брейком.

Соперницы будут впервые встречаться друг с другом. Опыт будет иметь значение. Букмекеры справедливо полагают, что его у Жабер больше. Winline предлагает на победу Клады Таусон коэффициент 2,23, на победу Онс коэффициент 1,67.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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